Vor vollem Haus findet das Jahreskonzert der statt.

Das Jahreskonzert der Helmstedter Chorvereinigung im Juleum stand – wie bereits im vergangenen Jahr – unter dem Motto „Wir li(e)ben Musik“. Der Helmstedter Frauenchor unter der Leitung von Marcus Voigt, begleitet von Claudia Michaely am Flügel, sowie der Hartchor der Lademann-Realschule mit ihrem Chorleiter Dirk Hase, am Flügel unterstützt vom Magdeburger Pianisten Ronald Hensel, wussten zu gefallen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Unterschiedlicher konnte das Repertoire der beiden Chöre nicht sein. Der Frauenchor wusste sowohl mit Schlagern, gefühlvollen Balladen wie „The Rose“ und „You raise me up“, schwungvoll dargebotenem „Happy and Free“, afrikanischen Songs wie „Shosholoza“, „Sana sananina“, dem Spiritual „Heaven is a Wonderful Place“ als auch mit einem Medley aus dem Musical „Mary Poppins“ stimmlich zu überzeugen.

Beim Hartchor, einem Schulprojekt, das seit zehn Jahren läuft, standen Rock- und Popmusik im Vordergrund mit überwiegend deutschsprachiger Lyrik der Band „Juli“ sowie der für Heavy-Metal bekannten Band „Knorkator“. „Elektrische Gefühle“ wurden vermittelt, „Sag es, wie es ist“, „Setz Dich hin“, „Time after Time“ und sogar das sonst von einer Hardcoreband gemiedene Tabu-Wort „Liebe“ spielten eine Rolle.

Der gemischt auftretende Jugendchor – weibliche und männliche Jugendliche waren gleichermaßen in einem optischen Erscheinungsbild vertreten – bot Popmusik und bereicherte das Konzert des Frauenchors. Zu Ohren und Herzen gehende Lieder, kontrastreich serviert, belohnte das Publikum mit lang anhaltendem Beifall.

Claudia Michaely glänzte auch solistisch mit dem „Moon River“ von Henri Mancini und einer Musik aus der Oper „Porgy and Bess“ von George Gershwin. Annelie Borstelmann moderierte gewohnt locker und humorvoll, aber auch mit nachdenklichen Tönen den Nachmittag. Sie plädierte für einen besseren Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und appellierte dafür, gemeinsam den Himmel bereits auf Erden zu schaffen.

Der Besucheransturm im Juleum war groß – sämtliche Stühle in der Juleums-Aula waren besetzt.