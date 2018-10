Klein Brunsroder wollen mehr Sicherheit für Fußgänger

Das hohe Verkehrsaufkommen auf der Ortsdurchfahrt sorgt auch in Klein Brunsrode zunehmend für Probleme. Auf einer Ortsratssitzung am Mittwoch forderten die Einwohner verkehrsberuhigende Maßnahmen. „Wir wollen ja nicht den Verkehr aufhalten, sondern bitten um eine Möglichkeit zur sicheren Überquerung der Ortsdurchfahrt“, erklärte eine Anwohnerin. Elga Millan-Spengler beschrieb die Verkehrslage insbesondere in den Morgenstunden als...