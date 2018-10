Mit dem Albatros nach Atlantis

Helmstedt. Die Band Redhouse spielt am Samstagabend im EQ in Helmstedt klassischen psychedelischen Bluesrock von Jimi Hendrix bis Fleetwood Mac.

Wenn der Blumenkönig, der grüne Manalishi, die Tempeljungfrauen und das Voodoo-Kind im weißen Raum des spanischen Schlosses bei Purpurnebel die Sonne der Liebe leuchten lassen, dann zelebriert die Band Redhouse mitreißenden klassischen psychedelischen Bluesrock von Jimi Hendrix bis Fleetwood Mac.

Nach seinem Londoner Gastspiel Anfang des Jahres tritt der Gitarrenvirtuose Werner „Flaming-stratman“ Lindner zusammen mit Harald Sölter am Bass und Marita Sterly am Schlagzeug am heutigen Sonnabend, 27. Oktober, um 21 Uhr im EQ Helmstedt (Kornstraße) auf.

Mit ihrer wilden Spielfreude lädt die Band das Publikum zu einem authentischen, opulenten musikalischen Festgelage ein, wie es in der Ankündigung des Konzerts heißt. Ihr glänzender Auftritt in der Wegwarte in Lucklum und die vielen Nachfragen aus dem Publikum hätten die Band veranlasst, dieses Programm nun auch in Helmstedt aufzuführen, so heißt es in der Mitteilung weiter.