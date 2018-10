Kunst und Politik mit der Spraydose im Helmstedter Bahnhof

Vier Schüler der 12. Klasse des Helmstedter Gymnasiums am Bötschenberg – Lena Hilbl (17), Neo Schubert (18), Jannis Bonin (18) und Luca Gehrke (17) – haben am Samstag unter dem Motto #Helmstedtwirdbuntnichtbraun eine Live-Sprayer-Jam im Helmstedter Bahnhof veranstaltet. Die Aktion, die nicht nur Graffiti als Kunstform vermitteln, sondern auch „ein Zeichen gegen Rechts“ sein soll, haben die vier Gymnasiasten als Soziales Projekt im Rahmen ihres Seminarfachs ausgearbeitet und realisiert.

Die Aktion haben die Schüler als Soziales Projekt im Rahmen ihres Seminarfachs ausgearbeitet und realisiert. Foto: Markus Brich

„Ich war schuld daran, dass wir jetzt was mit Graffiti machen“, bekennt sich Lena beim Interview am Bahnsteig als Ideengeberin. „Ich spraye selbst seit zwei Jahren legal. Als es in der Schule hieß ,Macht ein Soziales Projekt!’ habe ich mir gedacht, es wäre doch ganz cool, wenn man auch in Helmstedt den Leuten zeigen könnte: Graffiti kann mehr sein als nur illegal.“ Auch für Neo Schubert geht es darum, mit der als „Late Summer Jam“ betitelten Aktion „diese Kunstrichtung in ein besseres Licht zu rücken“.

Jannis Bonin nahm als Mitorganisator Kontakt zu Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert auf. „Wir haben erst einen Brief geschrieben und dann auch ziemlich schnell einen Termin bekommen“, berichtet der 18-Jährige. Der Bürgermeister sei von der Idee sofort begeistert gewesen und habe sie für eine „super Sache“ gehalten. Einige Telefonate später war klar: Die Schüler dürfen sich in einem Nebenraum des Bahnhofsgebäudes austoben.

So sprayen am Samstag zahlreiche Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene gemeinsam im Bahnhof. Wer sich nicht gleich an die großen Schriftzüge wagt, probiert den Umgang mit der Farbdose und die Wirkung von Effekten auf kleinformatigen Unterlagen aus und lässt sich von den Profis Tipps geben.

Die Idee des künstlerisch-politischen Projekts: Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollten sich sich einmal mit der Sprühdose legal ausprobieren können und gemeinsam ein Zeichen gegen Rechts setzen. Foto: Markus Brich

„Wir hätten nicht gedacht, dass so viele Leute kommen“, freut sich Lena und ist wie ihre drei Mitschüler mit der Resonanz „absolut zufrieden“. Kein Wunder: „Wir hatten wenig Zeit dafür zu werben, weil es alles sehr kurzfristig war“, berichtet Jannis. „Bis Montag wussten wir nicht, wo wir hin können. Denn erst Montag haben wir die Zusage für den Bahnhof bekommen.“ Auch die Plakate für die „Late Summer Jam“ seien erst am Donnerstag eingetroffen.

Nach dem Motto #Helmstedtwirdbuntnichtbraun mussten die Schüler indes nicht lange suchen. „Das Thema ist momentan ja auch wegen der Vorfälle in Chemnitz ganz aktuell. Wir fanden es eine gute Idee, unserer Jam diesen Titel zu geben und das Ganze unter dem Hashtag laufen zu lassen“, sagt Lena. „Ich denke, das ist etwas, was alle oder zumindest die meisten Menschen anspricht.“ Auch farblich passe das bestens, findet Neo: „Gesprayt wird ja meistens mit extra bunten und knalligen Farben, braun ist dagegen doof und langweilig.“ Diese Farbenlehre, so findet der 18-Jährige, passe im übertragenen Sinne auch ganz gut auf die Politik.

40 Freidosen habe ihnen auf ein Anschreiben hin der Hersteller Loop Colors spontan gespendet und zudem eine Ermäßigung auf alle weiteren Dosen gewährt, berichten die Schüler. Finanziell unterstützten auch die Helmstedter Firma HSBOY-Sicherheitstechnik und der Förderverein der Schule die künstlerisch-politische Aktion.

Unterstützt wurden die Schüler unter anderem von der Stadt Helmstedt, die den Raum zur Verfügung gestellt hat. Foto: Markus Brich

Einziger Wer­muts­trop­fen: „Der Raum soll nach unserer Aktion komplett renoviert und saniert werden“, sagt Neo. „Das war wohl vorher schon geplant und wahrscheinlich deshalb haben wir ihn auch nur für heute bekommen.“ Aus Sicht der Bötschenberg-Schüler wäre es schön, „wenn der Raum für andere noch etwas zugänglich wäre: Schließlich machen wir das ja nicht grundlos.“