Gemeinde Lehre würdigt den Einsatz ihrer Ehrenamtlichen

Essenrode. Beim Ehrenamtstag in der Dorfgemeinschaftsanlage in Essenrode werden 13 Einzelpersonen und eine Gruppe ausgezeichnet.

Das Ehrenamt als unverzichtbare Stütze des Gemeinwesens wurde am Samstag in der Essenroder Dorfgemeinschaftsanlage in den Mittelpunkt gerückt. Beim ersten Ehrenamtstag der Gemeinde Lehre wurden 13 Einzelpersonen und eine Gruppe wegen ihres Einsatzes fürs Gemeinwohl ausgezeichnet.

Die geehrten Ehrenamtlichen engagieren sich in Vereinen und Verbänden, Einzelne sind aber auch nicht-institutionell tätig. Menschen wie Heinrich Benecke aus Lehre oder Manfred Tappenbeck-Riekewold erledigen Dinge, die nach ihrer Meinung einfach getan werden müssen. So sorgt Benecke seit Jahren für Ordnung um die Glascontainer in seinem Heimatort Lehre. Der 79-jährige Tappenbeck-Riekewold erledigt mit seinem „Senioren-Serviceteam“ unbürokratisch und zeitnah Pflege- und Instandsetzungsarbeiten in Beienrode.

Laudator Andreas Schneider-Adamek brachte das Selbstverständnis aller Ausgezeichneten auf den Punkt: „Sie wollen nicht im Mittelpunkt stehen und weisen stets darauf hin, dass sie alles nur durch die Hilfe Gleichgesinnter schaffen konnten.“ So stellte dann auch der Geehrte Dieter Schade, der sich schon mehr als 40 Jahre beim VfL Lehre um die Sportabzeichenabnahme kümmert, fest: „Allein schaffst du gar nichts, nur im Team können wir etwas erreichen.“

Schon länger wird bundesweit beklagt, dass die Bereitschaft zu ehrenamtlicher Tätigkeit abnehme. „Aber nicht nur wir hatten die Qual der Wahl. Das empfinde ich als beruhigend und zeigt, dass zumindest bei uns in der Gemeinde das Ehrenamt noch funktioniert“, stellte der Essehofer Ortsbürgermeister Hans-Joachim Gottlich fest.

Der Saal der Dorfgemeinschaftsanlage Essenrode war zur Feier des Ehrenamtstages gut gefüllt. Foto: dirk fochler / regios24

Bei den Essehofern fiel die Wahl auf Kurt Sydow, der einst in schwieriger Lage beim SC Essehof Führungsverantwortung übernommen hatte und auch 40 Jahre im Ortsrat aktiv war. Regina Kämmerer, die seit 20 Jahren als Ortsheimatpflegerin tätig ist, wurde vom Klein Brunsroder Ortsrat ausgewählt. Aus Wendhausen wurden Herbert Fochler, von Laudator Werner Denneberg als „Wendhausener Versicherung gegen Hochwasser“ bezeichnet, und Andreas Lange, der sich unter anderem um das Schunter-Wehr in Flechtorf kümmert und schon seit Jahren als Platzwart der Turnerbrüderschaft tätig ist, ausgezeichnet. Die Ehrenamtsvita des 90-jährigen Siegmund Wiechert aus Lehre ist lang: Bachpate des Teichgrabens inklusive Schaffung von Laich-Habitaten, aktiv gegen Fluglärm, engagiert für die Fischerei-Wissenschaft und 40 Jahre Tischtennis-Übungsleiter beim VfL Lehre. Seit 30 Jahren ist Anton Schulz der Vater des Martinsmarktes in Groß Brunsrode. „Anton ist ein verlässlicher Partner und begnadeter Tüftler“, hob Laudatorin Kerstin Jäger nur zwei besondere Eigenschaften von Schulz hervor.

Die Flechtorfer Ortsbürgermeisterin Edelgard Hahn hatte mit Hans-Werner Kammel und Manfred Wildemann zwei Ikonen des Ehrenamts zu würdigen: Kammel leitete 35 Jahre den Seniorenkreis und ohne Wildemann sind die Flechtorfer Siedlergemeinschaft und der gemischte Chor nicht vorstellbar. Ebenso stark ist die Flechtorfer Jugendfeuerwehr, die größte im Landkreis, von Sebastian und Adrian Nabereit sowie etlichen hochengagierten Mitstreitern geprägt. Gemeinschaft und Bürgersinn sind für Helmut Schneider aus Essenrode existenziell. Seit Jahrzehnten übernimmt Schneider Verantwortung und setzt sich für seine Mitmenschen ein: zunächst beim TuS und nun über den Bürgerverein Essenrode. Hannelore Hesse aus Lehre kämpft seit mehr als 25 Jahren als Unicef-Ehrenamtliche gegen Kindernot.

„Hannelore Hesse ist ein Musterbeispiel für völlig selbstloses ehrenamtliches Engagement“, stellte Gemeindebürgermeister Andreas Busch fest