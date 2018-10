Hommage auf Leonhard Bernstein begeistert Publikum

Matthias Wengler, Leiter der Propsteikantorei, begleitete die Sänger in der Stadtkirche am Klavier.

Königslutter. Der Höhepunkt der Konzertreihe wird in Königslutter mit stehenden Ovationen und zahlreichen Bravo-Rufen honoriert.

Die Propsteikantorei Königslutter hat mit einer Konzert-Trilogie den Weltmusiker Leonhard Bernstein, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, geehrt. Der Abschluss der kleinen Konzertreihe am Samstag geriet zum Höhepunkt.

„Es war überwältigend – die Resonanz des Publikums als auch die Qualität der musikalischen Darbietung“, befand nach dem Konzert „Make our garden grow“ in der Königslutteraner Stadtkirche Matthias Wengler, Leiter der Propsteikantorei. Schmissig und musical-like, wie wohl auch von großen Teilen des Publikums erwartet, ging es los. Die Tenöre Marco Vassalli, Götz Phillip Körner und Matthew Peña gaben Auszüge aus „On the town“, Bernsteins erstem Musical, das mit seiner klassisch-jazzigen Mixtur bis heute die Menschen begeistert.

Bernstein hat aber auch gern romantische Sinfonik von Gustav Mahler oder Giacomo Puccini dirigiert. Die Mezzosopranistin Antje Siefert, die Sopranistin Katharina Göres, die Altistin Kathrin Hildebrandt und die Cellistin Anna Gaschler unter Mitwirkung von Marco Vassalli begeisterten bei der Darbietung von Mahler- und Puccini-Stücken durch Ausdrucksstärke und hohe Professionalität. Nach einer Pause ging es ernster , aber auf gleichsam hohen Qualitätslevel weiter. Bei Auszügen aus Bernsteins „West side story“ und „Candide“ kam auch der Chor der Propsteikantorei mehrfach zum Zug.

„Das war für den Chor schon anspruchsvoll, da mussten wir auch lange klanglich dran feilen. Doch das Ergebnis war hervorragend“, konstatierte Wengler, der selber wie gewohnt am Klavier begleitete.

Von den Zuhörern in der vollbesetzten Stadtkirche gelobt wurde die besondere Atmosphäre. „Die unmittelbare Nähe zu den Künstlern, die Akustik – das ist schon einzigartig“, war mehrfach zu hören. Und so gab es dann am Ende einer überaus gelungenen und musikalisch sehr ansprechenden Veranstaltung langanhaltende stehende Ovationen und zahlreiche Bravo-Rufe.

Propsteikantor Wengler sprach gar vom „stärksten Beifall“, den er in seiner bisher 14-jährigen Amtszeit erlebt habe.