Landesbischof Meyns hat Propst Detlef Gottwald verabschiedet

Helmstedt. Zum Gottesdienst am Sonntag kamen hunderte Gläubige in die Helmstedter Kirche St. Stephani.

Er wolle noch einmal zehn Jahre als Pfarrer ganz nahe an den Menschen sein, sagte der eben entpflichtete Propst Detlef Gottwald am Sonntagabend nach dem feierlichen Abschiedsgottesdienst auf dem Weg von der Kirche St. Stephani in das Gemeindehaus gleich gegenüber.

Mehrere hundert Gläubige verabschiedeten ihren Propst, darunter auch prominente Gäste, etwa Landrat Gerhard Radeck, Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert und die CDU-Landtagsabgeordnete Veronika Koch. Die offizielle Verabschiedung übernahm Landesbischof Christoph Meyns.

Die Propstei Helmstedt verliert mit Gottwald nicht nur ihr Oberhaupt. Die Gemeinde St. Cyriakus verliert auch ihren Pfarrer.

Zwölf Jahre war Detlef Gottwald in Helmstedt tätig, zwölf Jahre, in denen er, wie er am Sonntag sagte, „als Bindeglied zwischen der Landeskirche und den Gemeinden Spuren hinterlassen hat, die manchem unter Umständen nicht gefielen“ – so etwa die Schaffung von Gestaltungsräumen.

Anstrengend sei es gewesen, den Menschen stets erklären zu müssen, in welcher Funktion man eben vor ihnen stehe, meinte Gottwald dazu. Bereits am 1. November tritt er den Dienst als Pfarrer in Braunschweig Heidberg-Melverode an. „Darauf freue ich mich richtig“, sagte er am Sonntag. Bereits vor seiner Zeit war er 14 Jahre als Pfarrer in Braunschweig aktiv.

In seiner letzten Predigt als Propst stellte er am Sonntag die Frage nach den Beweggründen, dem Antrieb der Menschen, sprach vom Willen, Gutes zu schaffen, am Ende aber das Böse zu bewirken – und verknüpfte dies alles mit der Frage nach der Identität des Menschen. „Wer bin ich, oder wie viele bin ich? Welchen Anspruch habe ich oder haben andere an mich?“ Die Antwort ist eine Frage: „Wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes?“

Scheitern, sagte Detlef Gottwald, sei ein Stück Erlösung. Vor dem Hintergrund etwa der Umstrukturierung der Institution Kirche und des damit verbundenen Abbaus von Pfarrstellen bekommen diese Worte einen bedrückenden Beigeschmack und zeugen zugleich von Stärke und Aufrichtigkeit: Detlef Gottwald wählt die direkte Arbeit an und mit dem Menschen. Er verlässt damit indirekt das zermürbende Hamsterrad eines hierarchischen Gebildes Kirche.