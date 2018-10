Fiese Kürbisfratzen entstehen beim Schöninger Harwestüstern

Frisch war es, aber doch passend zum Anlass: Am Sonntag fand auf dem Schöninger Marktplatz die zehnte Auflage des Harwestüsterns statt. Eingebunden war es in den Herbstmarkt, dem Rummel auf dem Burgplatz.

Seit drei Jahren findet passend zum Fest ein Wettbewerb der fiesesten Kürbisfratzen statt. Hauptgewinn in diesem Jahr ist ein Cityroller, ausgelobt von Harald Butschkow. Parallel zum Fest hatten die Geschäfte ab 12 Uhr ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

Es sei schon eine Tradition, der Halloweenmarkt in Schöningen, das Herbstflüstern, erzählt Frank Schulze, der erste Vorsitzende der Werbegemeinschaft, ein Zusammenschluss, der sich inzwischen Vereinen und auch Privatpersonen geöffnet hat. Das tat wohl gut, denn die Mitgliederzahl der Werbegemeinschaft ist inzwischen auf knapp 100 gewachsen.

Die nächste Aktion ist auch so eine Tradition: der Weihnachtsmarkt vom 13. bis zum 16. Dezember. Schulze verspricht dafür ein paar Neuerungen.

Zwischen den Herbstmarkt-Buden herrschte reges Treiben. Foto: Erik Beyen

n diesem empfindlich kühlen und etwas diesigen Sonntag lief das Herbstfest langsam an. Mit dabei war auch Günter Schwarzat, der Kutscher von Warberg. Seine beiden 14 Jahre alten Pferde Caesar und Alf zogen Gäste in einem Cremser durch Schöningen, in 15 Minuten sozusagen einmal um den Block, Entspannung mit zwei PS.

Nach und nach füllten sich Sonntag Markt- und Burgplatz, kleine Gruppen trafen sich zum Plausch, von den Buden und Ständen her duftete es würzig, süß, hier und da mischte sich der Geruch von heißem Fett unter die Düfte – typisch Jahrmarkt und irgendwie anheimelnd bei frischem Holzofenbrot, deftigen Würsten und süßen Naschereien. Der Herbst kann also lecker bunt sein, zumindest beim Harwestüstern in Schöningen.