Immer wieder sonntags: Lauftreff wird 30 Jahre alt

Es war der 13. November 1988, als sich erstmals Laufbegeisterte an der Drillingskiefer im Helmstedter Lappwald trafen, um fortan immer sonntags ab 10 Uhr die Freude am Sport an frischer Luft in verschiedenen Leistungsgruppen zu teilen. Genau eine Stunde dauert das gemeinsame Training – bei jedem...