In der Bahrdorfer Turnhalle fliegen die Modellflugzeuge

Faszination Modellbau – am Samstagnachmittag war es in der alten Turnhalle in Bahrdorf eher die Faszination des Spiels mit Modellautos und Drohnen. Zur vierten Auflage der Veranstaltung hatte der Heimat- und Kulturverein Bahrdorf die Halle in einen Parcours für ferngesteuerte Fahrzeuge aller Art...