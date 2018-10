Der Dorfverein startet durch – für Büddenstedt

Ulrich Ochsendorf (links) und Helmut Altvater. fassen mit an. 

Büddenstedt. Die Erfolgsgeschichte begann vor drei Jahren, als aus der Ortsgruppe der Naturfreunde in Büddenstedt der Dorfverein wurde.

Derzeit renoviert der Dorfverein sein Domizil, das ehemalige Naturfreundehaus. Wir haben vorbeigeschaut.

Helmut Altvater hantiert gerade mit Zollstock und Winkel am Tapeziertisch, als wir den großen Gruppenraum des geräumigen, zweigeschossigen Hauses am Ende der Wulfersdorfer Straße betreten. Der Gruppenraum wird gerade von Mitgliedern des Dorfvereins, darunter Helmut Altvater, „aufgehübscht“, wie Ulrich Ochsendorf, der Vereinsvorsitzende, die Renovierungsaktion bezeichnet. Die „Aufhübschung“ ist nicht zwingend erforderlich, aber sie erhöht auf jeden Fall die Aufenthaltsqualität in dem im Jahr 1956 errichteten Gebäude.

Dort herrscht seit der Gründung des Dorfvereins vor drei Jahren wieder reger und regelmäßiger Betrieb. Bei den Naturfreunden, die Ortsgruppe entstand im Jahr 1945, waren die Beteiligung und der Mitgliederstand zuletzt stark rückläufig. „Die Mitgliederzahlen des Dorfvereins steigen, aktuell sind es mehr als 50“, berichtete Ulrich Ochsendorf unserer Zeitung.

Der Vorsitzende führt die steigenden Mitgliederzahlen und die insgesamt gute Resonanz bei den Veranstaltungen des Dorfvereins auf ein an den Interessen der Mitglieder ausgerichtetes Angebot zurück. „Wir verstehen uns als dörflicher Kulturverein, der die Gemeinschaft durch niedrigschwellige Angebote wie Wanderungen, Spieleabende, Dämmerschoppen, Frühstückstreffen sowie Sommer- und Weihnachtsfeste fördern und stärken will“, erklärte Ochsendorf. Und das Konzept des Büddenstedter Dorfvereins gehe auf, werde sehr gut angenommen. „Wir wollen die Menschen des Dorfes zusammenbringen. Insbesondere die Älteren, aber nicht nur die, zeigen sich dankbar angesichts unseres Engagements“, betonte Sabine Ochsendorf, die Kassenwartin des Vereins. Ein bisschen stolz sind die Mitglieder, dass sie ihr Domizil und das weitläufige, am Rand des ehemaligen Tagebaus gelegene Grundstück ausschließlich durch Eigenleistung – finanziell wie körperlich – erhalten und sogar modernisieren können. „Sport- oder Schützenvereine erhalten Zuschüsse, wir nicht. Ob das gerecht ist oder nicht, sollen andere beurteilen. Wir kommen zumindest auch so zurecht“, befand Sabine Ochsendorf. Der Büddenstedter Dorfverein steht nicht nur seinen Mitgliedern offen. Bei den Veranstaltungen des Vereins sind stets alle Büddenstedter willkommen. Auch können die Räumlichkeiten -- der große Gruppenraum bietet Platz für bis zu 60 Personen, inklusive einer komplett bestückten Küche für Feierlichkeiten – von allen Einwohnern des Ortes gemietet werden. „Wir verstehen uns als generationenübergreifendes Projekt, wollen Möglichkeiten der Kommunikation bieten, die Büddensteder zusammenbringen. Wir freuen uns über jeden, ob jung oder alt, der den Weg zu uns findet“, meinte Ulrich Ochsendorf zum Schluss.