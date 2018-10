Zukunft der Gymnasien – Philologe fordert Fakten-Grundlage

Ein gymnasialer Oberstufenstandort Königslutter als Ersatz für das Gymnasium am Bötschenberg in Helmstedt könnte verheerende Folgen für die Qualität und die Profilvielfalt im Landkreis Helmstedt haben. Diese Warnung kommt von Carsten Werckmeister, dem Vorsitzenden des Ortsverbandes Helmstedt und Mitglied des Hauptvorstandes des niedersächsischen Philologenverbandes. In dieser Funktion hat der Lehrer am Gymnasium Julianum Stellung bezogen zu den heiß diskutierten Überlegungen des Landkreises, das gymnasiale Oberstufenangebot neu zu strukturieren.

An erster Stelle vermisse er in der Diskussion konkrete Aussagen zur Qualität und Profilvielfalt in den Oberstufen, sagte Werckmeister unserer Zeitung am Montag. In einem Presseschreiben warnt er: „Bevor man die Schulstruktur im Landkreis verändert, muss anhand der drei Parameter Schülerentwicklung im Landkreis (gibt es), Vorgaben der Profiloberstufe und Mindestanzahl der Schülerinnen und Schüler in einem Oberstufenkurs durchgerechnet werden, was eine mögliche Veränderung der Schulstruktur für die Ausbildungsqualität im Landkreis Helmstedt bedeutet! Oberflächliche Versprechen und nicht an Fakten orientierte Entscheidungen gefährden die Bildungsqualität im Landkreis Helmstedt!“

Veränderungen in der gymnasialen Landschaft (dazu könnte auch die immer wieder diskutierte Einführung einer Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule Helmstedt gehören; Anm. der Redaktion) könnten Werckmeister zufolge dazu führen, dass die Schülerzahlen an den existierenden Oberstufen im Landkreis Helmstedt nicht mehr ausreichen. Das hätte Abstriche in deren Profilangeboten zur Folge, womit der Landkreis in Sachen Bildungsangebot an Attraktivität verlieren würde. In logischer Konsequenz verliere der Kreis auf diese Weise nicht nur Schüler, sondern auch Anreize für Familien, sich im Landkreis anzusiedeln.

Werckmeister lehnt einen gymnasialen Standort Königslutter bewusst nicht ab, wohl aber mahnt er sowohl eine an Fakten orientierte Diskussion als auch sachlich fundierte Entscheidungen an. Oberflächliche Versprechungen gefährdeten die Bildungsqualität im Landkreis. Energie und Geld, die eine Umstrukturierung der Schullandschaft kosten könnten, sollten für die inhaltliche Stärkung des „Schulstandortes Landkreis Helmstedt“ genutzt werden. Es gehe darum, jungen Menschen ein Bildungsangebot zu machen, das ihren Fähigkeiten entspricht. Das schaffe auch Verwurzelung mit dem Landkreis.