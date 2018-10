PKW-Unfall in Helmstedt: Zwei Personen verletzt

Helmstedt. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 244 in Helmstedt sind am frühen Dienstagmorgen zwei Menschen verletzt worden.

Auf der Bundesstraße 244, in Höhe der Autobahnauffahrt zur A2, hat es am Dienstagmorgen einen Unfall gegeben. Wie die Feuerwehr Helmstedt mitteilt, kollidierten dabei in Fahrtrichtung Mariental zwei Fahrzeuge, zwei Personen wurden verletzt und an den Rettungsdienst übergeben. Zu Höhe des Schadens gibt es derzeit keine Angabe.