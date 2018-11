Damit Anita zu laufen lernt, sammeln IGS-Schüler alte Stifte

Das Mädchen, das unter einer Hirnschädigung leidet, soll lernen zu laufen. „Für jeden Stift bekommen wir einen Cent“, berichtete Klassenlehrer Daniel Hecht am Donnerstag.

Mit den Spenden unterstützen die IGS-Schüler die Familie von Anita. Die Zehnjährige kam in der 28. Schwangerschaftswoche mit einem Körpergewicht von nur 810 Gramm zur Welt. „Anita konnte sich geistig und körperlich nicht so entwickeln wie gesunde Kinder und leidet an Spastiken“, sagte Klassenlehrer Hecht unserer Zeitung. „Um ihr das Laufen zu ermöglichen, muss Anita zwei bis drei Therapien pro Jahr absolvieren, die jeweils um die 5000 Euro kosten.“ Leider, so Hecht, gebe es diese Therapieform in Deutschland nicht, sondern nur in der Slowakei. Zudem bezahle die Krankenkasse die Therapie nicht.

Die IGS-Schüler sammeln seit Mitte September Stifte für den guten Zweck und sie haben einige Partner gefunden, die durch das Aufstellen von Sammelboxen mithelfen. „Darunter sind Geschäfte, andere Schulen, Kindergärten und Altenheime“, teilen Mathe-Lehrer Hecht und seine Kollegin Annette Bruns mit.

„Jeder hat zu Hause alte Kugelschreiber oder Fineliner herumliegen, die er bei uns abgeben kann“, meint Hecht. Das Sammeln der ausrangierten Stifte – Blei- und Buntstifte kommen übrigens nicht infrage – sei mal etwas anderes, als direkt um Geld als Spende zu bitten.

Und so funktioniert die Aktion der Klasse 8d: Die Kugelschreiber werden den Eltern von Anita Eichner übergeben. Sie leiten die Sammelware weiter an das Unternehmen Terracycle Deutschland. „Von dort gibt es einen Cent pro Stift“, erzählt Mathe-Lehrer Hecht.

Kürzlich haben Anita Eichner, die seit ihrer Geburt an einer Hirnschädigung leidet, und ihre Mutter Alexandra die Klasse 8d besucht, um sich für die Unterstützung aus Helmstedt zu bedanken. „Wir werden die Aktion noch längere Zeit fortsetzen“, kündigt der Klassenlehrer an. „Bis wir feststellen, dass kaum noch Stifte gespendet werden.“ Der nächste Besuch von Anita an der IGS sei für den 12. Dezember geplant.

Bislang haben es die Achtklässler mit Hilfe der Sammelboxen geschafft, mehr als 3000 ausrangierte Kugelschreiber aufzutreiben. „Jeder Haushalt kann etwas abgeben für den guten Zweck“, meint der Pädagoge. „Zudem wird damit auch etwas für die Umwelt getan.“

Wer das Projekt unterstützen möchte, schreibt eine E-Mail an: daniel.hecht@bruno-igs.net und erhält weitere Auskünfte.