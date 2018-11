Gänsemarkt sorgt für eine volle Stadt

Die traditionelle Verlosung beim Gänsemarkt mit Bürgermeister Wittich Schobert lockte wie üblich viele Schaulustige an.

Helmstedt. Händler, Besucher und Veranstalter hatten ihre Freude am Helmstedter Gänsemarkt. Die Stadt brummte am Sonntag.

Die Besucherscharen schoben sich am Sonntagnachmittag noch über den Markt, da zogen Petra Schadebrodt und Kerstin Pflaum von Helmstedt aktuell/Stadtmarketing schon eine erste positive Bilanz des Gänsemarktes mit verkaufsoffenem Sonntag. „Wir hatten tolles Wetter, sehr viele Gäste, unsere Händler sind zufrieden und die Stände der Aussteller auf dem Markt waren sehr gut. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr“, meinte Schadebrodt.

Einige Neuerungen hätten gegriffen, meinten Pflaum und Schadebrodt, darunter das Coffeebike und ein Stand mit Traumfängern. „Der Mix aus Neuem und Bewährtem macht es aus“, sagte Kerstin Plaum, die Organisationsverantwortliche.

In gewohnt lockerer Manier verloste Bürgermeister Wittich Schobert zehn gefrohrene Gänse und etwa 30 weitere Preise der Helmstedter Geschäftsleute. Eine beliebte Tradition, für die in diesem Jahr 1500 Lose verkauft worden sind.

Zu den zufriedenen Geschäftsleuten des verkaufsoffenen Sonntags gehören Christina und Michael Bienias von Ars Vivendi. „Diesmal läuft es wirklich gut, wir haben viele Kunden, die sich nach Geschenkideen und Dekoration umsehen“, berichtete Michael Bienias. Während er im Geschäft die Übersicht behielt, schenkte seine Frau Christina edle Tropfen in kleine Schnapsgläser ein: Wein- und Ölverkostung mitten in der Fußgängerzone.

Der Gänsemarkt stand auch wieder im Zeichen der guten Sache. Präsidentin Kathleen Radeck vom Inner Wheel Club und ihre Mitstreiterin Agnes Radosch einen Helmstedter Adventskalender, der für fünf Euro auch im Bürgerbüro der Stadt und in der Buchhandlung Julian Buch/Gröpern 5 zu haben ist. Mit dem Erlös wird das Frauen- und Kinderschutzhaus unterstützt. Die Damen des Lions-Clubs machten ihren beliebten Bücherflohmarkt in der Marktpassage. Das Geld kommt Jugendprojekten zugute.