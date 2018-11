Polizei ehrt ihre Mitglieder

Die Gewerkschaft der Polizei hatte kürzlich ihre Jahreshauptversammlung in der Begegnungsstätte St. Ludgeri. Zahlreiche Gewerkschaftsmitglieder waren der Einladung des Vorstands gefolgt, leider bedingt durch die Einsatzlage (Fußball) nicht so viele, wie in den letzten Jahren. Die stellvertretende...