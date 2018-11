Kita Kaisergarten soll in Flachdachbauweise entstehen

Der Verwaltung liegt eine überarbeitete Entwurfsplanung vor. „Wir werden dem Rat vorschlagen, die Kindertagesstätte zu bauen, die über drei Krippengruppen und zwei Kitagruppen verfügen soll“, kündigte Bürgermeister Wittich Schobert in der Sitzung an. Die Planung des Komplexes in Flachdachbauweise...