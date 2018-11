Einbrecher stehlen Mikrowellen und Kaffeemaschinen

Die Polizei Schöningen fahndet nach Einbrechern, die in ein Elektrogeschäft an der Bismarckstraße eingestiegen.

Schöningen. Aus einem Elektrogeschäft an der Bismarckstraße in Schöningen haben Unbekannte mehrere Elektrogeräte gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei Schöningen sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Elektrogeschäft an der Bismarckstraße. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom Freitagabend, 18 Uhr, bis zum Montagmorgen, 8.30 Uhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Täter verschafften sich laut der Mitteilung gewaltsam Zugang zum Objekt und durchsuchten anschließend die Geschäftsräume. Dabei entwendeten sie mehrere Elektrogeräte, unter anderem zwei Mikrowellen und zwei Kaffeevollautomaten. Zum Abtransport dürften sie vermutlich ein Fahrzeug benutzt haben. Die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angegeben werden.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen in der Nähe des Tatorts geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schöningen unter der Rufnummer (0 53 52) 95 10 50 in Verbindung zu setzen.