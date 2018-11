Autos krachen zusammen – zwei Verletzte

Zwei Verletzte gab es am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Bereich Lehre an der Einmündung der Landesstraße 295 zur Kreisstraße 36. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war hier um 9 Uhr ein 85 Jahre alter Hyundai-Fahrer aus dem Landkreis Gifhorn auf der K 36, aus Richtung Groß Brunsrode kommend, in Richtung L 295 gefahren. Am Ende der Straße wollte er nach links auf die L 295 in Richtung Wolfsburg abbiegen. Dabei übersah er einen aus Lehre kommenden und in Richtung Wolfsburg fahrenden VW Lupo. Dieser wurde von einem 34 Jahre alten Wolfsburger gesteuert. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Lupo durch den Aufprall ins Schleudern geriet. Er rutschte nach links von der Straße und kam erst in einem Straßengraben zum Stehen, wobei das hintere rechte Rad vom Fahrzeug abriss.

Der 34-Jährige Fahrzeugführer wurde schwer und seine 32-jährige Beifahrerin aus Wolfsburg leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Klinikum Wolfsburg gebracht. Der 85-jährige Fahrer des Hyundai und seine 82 Jahre alte Beifahrerin, ebenfalls aus dem Landkreis Gifhorn kommend, wurden ebenfalls, jedoch nur vorsorglich, mit einem Rettungswagen in eine Klinik in Braunschweig gebracht. Letztendlich blieben beide aber unverletzt.

Sowohl der Hyundai als auch der VW Lupo wurden bei dem Unfall stark beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es handelt sich laut Polizei jeweils um einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf etwa 4500 Euro. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei sicherte die Freiwillige Feuerwehr Flechtorf die Unfallstelle ab.