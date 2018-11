Bürgerhaushalt kann rasch kompliziert werden

Mehr Bürgerbeteiligung, das klingt auf dem Papier gut. Doch wie sollte das in der Praxis aussehen?

Die Planungen für den Haushalt 2019 des Landkreises und seiner Kommunen laufen auf Hochtouren. Eine direkte Beteiligung der Bürger ist nicht vorgesehen, zumindest nicht in Form eines Bürgerhaushaltes. Dabei gibt es diese Form der Mitgestaltung schon seit den 80er Jahren. 20 Kommunen und ein Landkreis in Niedersachsen praktizieren ihn aktuell (Quelle: buergerhaushalt.org). Beim Bürgerhaushalt machen die Bürger Vorschläge und entscheiden am Ende darüber, für welche Vorhaben Geld ausgegeben werden soll. Wie stehen die Chancen für dieses Instrument der Bürgerbeteiligung im Kreis Helmstedt?

„Je nach Definition meine ich, dass wir dieses Instrument bereits nutzen“, sagt Graslebens Samtgemeindebürgermeister Gero Janze. „Die beschlossenen Haushalte befinden sich elektronisch durchsuchbar auf unserer Internetseite. Auch bei der Haushaltsaufstellung handeln wir transparent. Das elektronische Ratsinformationssystem ermöglich den Zugriff aller Bürger auf Ratsvorlagen. Dazu gehören die Haushalte.“ Die Bürger hätten folglich, so Janze, den gleichen Informationsstand wie die Räte und könnten Einwendungen oder Ergänzungen unkompliziert beim Bürgermeister oder bei den Ratsmitgliedern vorbringen.

„Ein Bürgerhaushalt oder Beteiligungshaushalt ist in Velpke kein Thema“, erklärt Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke. „Wir bemühen uns schon immer um Haushaltstransparenz. Leider wird dies von den Bürgern wenig oder gar nicht angenommen, denn die Haushaltssitzungen finden in der Regel ohne interessierte Zuhörer statt.

Außerdem, so Fricke, sei der Rat die durch Kommunalwahl festgelegte Vertretung der Einwohner. Wenn sich Bürger in selbstständig über die Verwendung von Mitteln verständigen sollen, entstehe ein sehr hoher Verwaltungsaufwand mit entsprechenden Kosten, gibt Fricke zu bedenken. „Denn dies müsste ja die Verwaltung vorwiegend moderieren und beratend begleiten.“

Ein Bürgergremium in geeigneter Weise zusammenzustellen und zusammenzuhalten, das über die Verwendung öffentlicher Gelder abstimmt, hält Prof. Reiner Schmidt von der Hochschule Anhalt für schwierig. Schmidt hat sich in Helmstedt wiederholt stark eingebracht im Sinne einer Aktivierung von Bürgern als Kreativpotenzial der Stadt. Ein Bürgerhaushalt mit möglicherweise langwierigen Abstimmungsprozessen und einer entsprechend verzögerten Freigabe von Mitteln könnte sich auf Menschen, die etwas bewegen wollen in ihrer Stadt, eher demotivierend auswirken. Vor allem, wenn es sich dabei um junge Menschen handele.

Wirkungsvoller im Sinne der Aktivierung von Bürgern, so Schmidt, könnte ein Budget sein, dass der Rat jährlich für die Umsetzung von Bürgerideen bereitstellt. „Interessenten können sich jederzeit bei der Stadt, bewerben, über die Mittelvergabe wird zügig entschieden.“ Die Kernfrage für jede Kommune sei, wie stark sie Bürger unterstützen wolle, die sich aktiv einbringen möchten. „Und dann ist zu entscheiden, welches Instrument sich am besten für solch eine Förderung eignet“, rät Schmidt, der Wissenschaft und Praxis in seiner Arbeit verknüpft.