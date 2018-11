Hunde zeigen, ob sie Leben retten können

Neue Rettungshundeteams werden beim Arbeiter-Samariterbund in Helmstedt ausgebildet.

Einen Rettungshundeeignungstest veranstaltete der Arbeiter-Samariterbund, Kreisverband Helmstedt. Teams aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mussten sich in Helmstedt dem Test stellen und die Hunde ihr positives, ausgeglichenes Wesen der Bewerterin, Franziska Röhle aus Erfurt, vorstellen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die vier Teams aus Helmstedt, zwei aus Magdeburg und zwei aus Erfurt dürfen nun in der Standortausbildung zu Rettungshundeteams ausgebildet werden, um Menschenleben zu retten.

Die Staffelleiterin aus Helmstedt, Susanne Bienias freut sich, nun insgesamt zehn Teams auf die Rettungshundeprüfung vorbereiten zu können. Weitere vier Teams sind neu in der Gruppe und werden in einem nächsten Eignungstest bewertet

Im Frühjahr wird der ASB eine Rettungshundehauptprüfung für Flächensuchteams in Helmstedt auszurichten.