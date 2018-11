Norma-Markt soll nun endlich nach Danndorf kommen

Fast drei Jahre hat es gedauert, jetzt steht es – so gut wie – fest: Danndorf soll einen Verbrauchermarkt bekommen, auf der Wiese an der Hauptstraße am Ortsausgang Richtung Velpke. So ganz wollte sich Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke bei einem Ortstermin am Donnerstag aber dann doch nicht festlegen – schließlich stehen noch einige Schritte bis zum Baubeginn aus. Dennoch: „Die wichtigste Hürde wurde genommen“, so Fricke. Auch...