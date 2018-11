Autodiebe stehlen Tiguan – 30.000 Euro Schaden

Flechtorf. In der Straße Pallwall in Flechtorf wurde am Freitagmorgen ein VW Tiguan gestohlen. Die Diebe richteten einen Schaden von 30.000 Euro an.

Einen weißen VW Tiguan haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen in der Straße Pallwall in Flechtorf entwendet und damit einen Schaden von 30.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, stand das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen vor dem Wohnhaus der Eigentümer. Die Besitzer wurden gegen 1.33 Uhr durch lautes Türenschlagen vor dem Haus geweckt und konnten Motorengeräusch wahrnehmen. Als sie nachschauten, war der VW Tiguan verschwunden. Zeitgleich fuhr ein weißer Skoda Fabia mit polnischem Kennzeichen auffällig schnell am Wohnhaus vorbei. Ob das Fahrzeug oder deren Insassen mit dem Diebstahl des VW Tiguan in Verbindung stehen, kann laut Polizei derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Beamten interessiert in diesem Zusammenhang, ob Anwohnern oder Autofahrern verdächtige Personen in der Straße Pallwall oder den angrenzenden Nebenstraßen aufgefallen sind. Möglicherweise ist der besagte weiße Skoda irgendwo anders beobachtet worden und Zeugen haben sich das Kennzeichen notiert.

Hinweise an das Polizeikommissariat in Königslutter, Telefon (0 53 53) 94 10 50.