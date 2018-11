Ehrenamtstag erst wieder 2019

Einen Ehrenamtstag wird es in Rhode in diesem Jahr nicht geben. Das hat der Ortsrat auf seiner jüngsten Sitzung am Montag im Dorfgemeinschaftshaus beschlossen. Zudem hat sich der Rhoder Ortsrat in der Sitzung mit der aktuellen Situation auf dem örtlichen Friedhof befasst. „In diesem Jahr soll mal eine Pause eingelegt werden, im nächsten Jahr sollen dann aber wieder Ehrenamtliche, die sich für ihren Ort einsetzen, gewürdigt werden“,...