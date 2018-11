Lehre. Um Punkt 11.11 Uhr übergab Lehres Gemeindebürgermeister Andreas Busch die Amtsgeschäfte an den Karnevalspräsidenten Wolfgang Rockar.

Rathaus Lehre ist bis Aschermittwoch in närrischer Hand

Der Widerstand des Bürgermeisters hielt sich in Grenzen: Wie in jedem Jahr übernahmen die Närrinnen und Narren vom Karnevalverein Lehre 2005 (KVL) am Sonntag die Macht im Lehrschen Rathaus, teilt die Verwaltung mit.

„Ich bin kein großer Karnevalist, aber auf Euch und die Tanzgarden kann die Gemeinde Lehre mächtig stolz sein“, erklärte Gemeindebürgermeister Andreas Busch, der bis Aschermittwoch die Amtsgeschäfte an den Karnevalspräsidenten Wolfgang Rockar übergeben musste.

„Es ist immer wieder schön, dass der Bürgermeister das Gemeindesäckel und den Rathausschlüssel uns überlässt, das zeugt von einer Menge Vertrauen“, freute sich Rockar. Und auch Vizepräsident Olaf Kapke äußerte sich zufrieden mit der Gemeinde als Gastgeber.

Nach dem Einmarsch erfolgte um Punkt 11.11 Uhr mit dem Kommando „Kappen auf!“ der Startschuss für die närrische Zeit. Dann erfreute die Krönchen Garde mit Emma, Hella, Anna, Finja, Clara, Klara und Pauline die rund 30 Zuschauer im Ratssaal. Begeistern konnte im Anschluss auch die Royal Garde mit Samantha, Leoni, Angelina, Brenda, Kimberly und erstmals mit Stefan als männlicher Begleitung.

„Es ist toll, wie sich unsere Garden entwickelt haben, da macht Samantha Warlich als Trainerin einen großartigen Job“, freute sich Rockar. Nachdem der Bürgermeister das Rathaus der närrischen Bande überlassen hatte, erfreute Bernd „Rambo“ Krüger mit einer kleinen Bütt und in einem martialischen Aufzug die Zuschauer und zeigte, dass auch so ein „Bundesrambo“ ein ganz lieber Kerl sein kann. Zum Abschluss zeigten Leoni Peiser und Samantha Warlich in Einzelauftritten ihr ganzes Können.

Beim abschließenden Zusammenkommen wurden die nächsten Veranstaltungen besprochen und angekündigt wie die Prunksitzung am Sonnabend, 16. Februar, in der Börnekenhalle Lehre oder der Kinderkarneval am Sonntag, 17. Februar. Großer Dank galt auch dem Bewirtungsteam mit Heike und Louisa Busch und den beiden Fotografen Julian Sprenger und Jannick Boegemann.