Fusion Wolfsburgs mit Nachbarn – Mohrs kassiert nur Absagen

. Klaus Mohrs verkündete Ende Oktober, dass er seine Amtszeit als Oberbürgermeister von Wolfsburg, die Ende 2019 ausläuft, verlängern will. Es gilt als ausgemacht, dass sich der Sozialdemokrat den Bürgern aber nicht zur Wahl stellen möchte. Vielmehr soll er per Ratsbeschluss und Kraft einer SPD-CDU-Mehrheit mit Fusionsverhandlungen beauftragt werden, um so zwei weitere Jahre regieren zu dürfen. Nur mit wem soll Mohrs dann Verhandlungen...