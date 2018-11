Jetzt haben Narren aus Lehre das Sagen im Landkreis Helmstedt

Das war aber einfach: Dreimal „Helmstedt helau!“, und einige Minuten nach 16.11 Uhr befand sich am Sonntag das Geldsäckel samt Schlüssel für das Helmstedter Kreishaus in den Händen der Narren des Karnevalsvereins Lehre 2005 (KVL). Eine Delegation um den Präsidenten Wolfgang Rockar übernahm es aus den Händen von Landrat Gerhard Radeck. Wirklich traurig war der nicht darüber, denn er gab dem Karnevalisten einen Auftrag mit in die fünfte...