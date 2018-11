Schmuck und Bargeld haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Stettiner Straße in Mariental gestohlen.

Mariental. Die Täter gelangen über die Terassentür in das Wohnhaus in der Stettiner Straße. Auf der Suche nach Beute durchforsten sie alle Räume.

Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld aus Haus in Mariental

Schmuck und Bargeld haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Stettiner Straße gestohlen. Laut Bericht der Polizei ereignete sich die Tat am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 20.30 Uhr.

Einbrecher steigen über Terrasse in Haus ein

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen gelangten die Täter an die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten gewaltsam die Terrassentür. Anschließend betraten sie das Innere des Wohnhauses und durchsuchten sämtliche Räume nach Beute. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Polizei hofft auf Hinweise

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Hundebesitzer, die mit ihrem vierbeinigen Freund Gassi gegangen sind, verdächtige Personen beobachtet haben. Möglicherweise hatten die Täter auch ein Fahrzeug in unmittelbarer Tatortnähe abgestellt, welches Zeugen aufgefallen ist. Hinweise an die Polizei in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.