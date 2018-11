Großer Andrang beim Martinsmarkt

Der Ortswechsel hat dem Groß Brunsroder Martinsmarkt bezüglich der Publikumsresonanz keinesfalls geschadet. Erstmals fand der Markt am Sonntag auf dem Hof der Familie Otte statt, und wie schon in den Vorjahren, zog das Ereignis unzählige Besucher an. Der Groß Brunsroder Martinsmarkt, stets einer...