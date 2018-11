Großes Theater mit dem Berufskiller

1994 begann Bürger Lars Dietrich seine Karriere als deutschsprachiger Rapper. Heute kennt ihn das Publikum als Sprecher, Comedian und Moderator. Und als Theaterschauspieler. In der Komödie am Altstadtmarkt mimt er derzeitig in der Inszenierung „Der Gangster und die Nervensäge“ den Berufskiller...