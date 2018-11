70-Jährige starb nach Verkehrsunfall bei Helmstedt

Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Sonntagvormittag auf der Kreisstraße 63 bei Büddenstedt ereignete, ist eine Frau an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilt die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Die 70-Jährige aus dem Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt verstarb demnach am Montag im Klinikum Helmstedt an den Folgen der Verletzungen.

Aus Unachtsamkeit von Straße abgekommen

Die Frau war am Sonntag mit ihrem Nissan auf der Kreisstraße 63 aus Büddenstedt kommend in Richtung Helmstedt unterwegs. Dabei kam sie auf gerader Strecke, vermutlich aus Unachtsamkeit, zunächst leicht von der Fahrbahn ab, lenkte dann entgegen, wodurch der PKW ins Schleudern geriet.

Notoperation im Klinikum Helmstedt

Das Fahrzeug durchfuhr den angrenzenden Straßengraben und überschlug sich. Die 70-Jährige wurde dadurch, genauso wie ihr 16-jähriger Beifahrer verletzt. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die Frau mit einem Rettungswagen ins Klinikum Helmstedt gebracht. Hier stellten sich diese als schwerwiegender und sogar lebensbedrohlich heraus, so dass sie notoperiert werden musste.

Im Laufe des Montags verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand weiter. Sie verstarb am frühen Nachmittag. Am Nissan entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2500 Euro. Das Fahrzeug musste von einem Feld geborgen und abgeschleppt werden. Der Beifahrer wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.