Wendhausener sauer über Beitrags-Schock

Die Anlieger der Straße Gänsekamp in Wendhausen sind wütend, ratlos und frustriert. Die von den Anliegern zu zahlenden Beiträge für den Ausbau ihrer Straße haben sich im Vergleich zur ursprünglichen Berechnung der Gemeindeverwaltung verdoppelt. Zahlreiche Gänsekamp-Anlieger ließen am Montag auf der Ortsratssitzung in der Gaststätte Zur schönen Aussicht ihrem Ärger und Unverständnis freien Lauf. Doch was ist passiert, dass es zu solch...