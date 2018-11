Die neue Chefin ist schon gut bekannt

Die Polizeistation in Lehre hat eine neue Leitung. Melanie aus dem Bruch wurde am Donnerstag offiziell als Nachfolgerin des bisherigen Leiters Michael Heinrichs vorgestellt. Heinrichs hatte schon vor einigen Wochen aus gesundheitlichen Gründen seinen Verzicht auf die polizeiliche Führungsaufgabe in Lehre bekanntgegeben. „Mit Melanie aus dem Bruch können wir nun eine erfahrene Polizeibeamtin als Nachfolgerin präsentieren“, betonte Achim...