Berg von Geschenken im Rathaus Grasleben

Die Resonanz in der Samtgemeinde Grasleben auf die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ war auch in diesem Jahr wieder groß. Wie die Samtgemeinde in einer Mitteilung schreibt, verließen jetzt 164 bunt verpackte Geschenke das Graslebener Rathaus und gingen auf die Reise zu bedürftigen Kindern.

Neben vielen Einzelpersonen haben laut Samtgemeinde in diesem Jahr auch die Schüler der Grundschule Grasleben sowie die sogenannten „Weihnachtsdamen“ fleißig Päckchen gepackt. In den Kartons enthalten seien unter anderem Kuscheltiere, Buntstifte, Handschuhe, Schals und Socken – in den Weihnachtspaketen stecke das, worüber Kinder sich freuen.

Schon seit vielen Jahren packen die „Weihnachtsdamen“ aus Grasleben Schuhkartons. Dieses Jahr konnten sie 93 prall gefüllte Päckchen überbringen. Für die „Weihnachtsdamen“ sei es eine Herzensangelegenheit, sich für „Weihnachten im Schuhkarton“ zu engagieren. Das tun sie das ganze Jahr über und sind fleißig am Häkeln, Stricken, Nähen und Sammeln von Sachspenden. So fanden etwa viele selbst genähte Täschchen und Mützen den Weg in die liebevoll verpackten Schuhkartons.

In diesem Jahr, so sagten sie, seien sie wieder kräftig von anderen fleißigen Helferinnen und Helfern aus Grasleben und Umgebung unterstützt worden. Für die „Weihnachtsdamen“ ist die Aktion bereits zu einer kleinen Tradition in der Samtgemeinde Grasleben geworden, die so schnell sicherlich nicht abbreche. Samtgemeindebürgermeister Gero Janze bedankte sich bei allen fleißigen Helfern und freute sich über einen angenehmen Plausch mit Kaffee und Kuchen im Anschluss an die Übergabe.