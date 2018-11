Spiel der Sinne lässt Dom neu entdecken

So haben die meisten Menschen den Kaiserdom in Königslutter wohl noch nicht gesehen, als ein Gotteshaus, das sich erfahren, erleben, verarbeiten und bespielen lässt, auf eine ganz besondere Art und Weise, versteht sich. Auf welche, das erfuhren an die 60 Gäste am späten Freitagnachmittag. Sie waren sozusagen zur Uraufführung eines Theaterprojekts des Gymnasiums Ricarda-Huch-Schule Braunschweig in den Dom gekommen. Der...