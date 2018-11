Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Königslutter

Ein Einbruch (Symbolbild). Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Königslutter.

Königslutter. Die Einbrecher drangen am hellichten Tag in Königslutter in ein Einfamilienhaus ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in Königslutter, Ortsteil Rhode, nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus nach Zeugen. Laut den Ermittlern drangen die Täter am Sonntag zwischen 12.30 und 18.30 Uhr gewaltsam über ein Fenster in das Haus in der Straße Kirchberg ein.

Schadenshöhe noch unklar

Die Täter durchsuchten die Zimmer und erbeuteten Schmuck und etwas Bargeld. Die genaue Schadenshöhe konnte die Polizei noch nicht angeben.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Königslutter zu melden. Telefon: (0 53 53) 94 10 50. eng