Helios-Gynäkologie – CDU kritisiert Jörn Domeier (SPD)

Der Streit darüber, ob in der Helios-Klinik Helmstedt tatsächlich die Schließung der Geburtsklinik gedroht hat, geht weiter.

Helmstedt. Die Diskussion über eine drohende Schließung der Gynäkologie und Geburtshilfe in der Helios-Klinik setzt die CDU durch Pressemitteilungen fort.

Die CDU-Kreisvorsitzende Elisabeth Heister-Neumann kritisiert das Verhalten des SPD-Landtagsabgeordneten Jörn Domeier in einem Presseschreiben. Gründlichkeit müsse vor Übereifer gehen. „Herr Domeier ist ein Verantwortungsträger für den Landkreis Helmstedt und hat einen Fehlalarm über eine vermeintliche Schließung gemeldet“, erklärt die CDU-Kreisvorsitzende in dem Schreiben. „Ein Anruf bei Helios hätte zur Klärung der Gerüchte beigetragen.“

Zum Hintergrund: Domeier hatte, ähnlich wie die Gewerkschaft Verdi, in einem Presseschreiben Alarm geschlagen wegen einer drohenden Schließung der Helmstedter Geburtsklinik. Grundlage dieser Einschätzung waren nicht näher beschriebene, angeblich aber zuverlässige Informationen aus dem Helios-Konzern. Der Helmstedter Klinikgeschäftsführer Matthias Hahn hatte die Mitteilungen von Verdi und Domeier noch am gleichen Tag dementiert. Dieses „Standortbekenntnis“ wiederum führten die Gewerkschaft und der SPD-Landtagsabgeordnete auf das gerade noch rechtzeitige Einschalten der Öffentlichkeit zurück.

„Ich bin entsetzt, dass man die Zeitungsente vom Montag über die Helios-Klinik jetzt auch noch als Erfolg verkaufen will“, schimpft die CDU-Landtagsabgeordnete Veronika Koch in einem Presseschreiben. „Da werden aufgrund von Informationen ‚aus zuverlässigen Kreisen‘ Fake-News über die Schließung der Gynäkologie und der Geburtshilfe in Umlauf gebracht und man freut sich nun darüber, dass alles so bleibt wie es ist – und rühmt sich noch damit, dass man diese Entscheidung hervorgebracht habe.“