Quote erreicht: Glasfaser-Ausbau im Landkreis Helmstedt kommt

Der Bau eines kreisweiten Glasfasernetzes für schnelles Internet hat eine weitere Hürde genommen. In allen Teilausbaugebieten, so genannte Cluster, haben nun mindestens 40 Prozent der Haushalte aus den als unterversorgt geltenden Bereichen einen Glasfaseranschlussvertrag unterzeichnet.

„Damit haben wir unser erstes Ziel erreicht und können das Glasfasernetz bauen. Aber eigentlich wollen wir noch mehr“, betonte Landrat Gerhard Radeck am Donnerstag im Rahmen eines Pressegespräches. Noch bis zum 1. Dezember können übrigens die kostenfreien Anschlüsse beim Netzbetreiber Vodafone geordert werden. Radeck berichtete, dass es inzwischen bezüglich der Höhe der Anschlussquote regelrechte Wettbewerbe zwischen einzelnen Orten gebe.

Gebaut wird das Glasfasernetz vom Landkreis, der dafür 28 Millionen Euro Fördermittel erhalten hat. Investiert werden insgesamt gut 33 Millionen Euro. Nach Fertigstellung vermietet der Landkreis das Netz an den Betreiber Vodafone.

Die Bauarbeiten für das Netz sind ausgeschrieben. Mitte März werden die Bauarbeiten vergeben. Unmittelbar danach sollen die Bauarbeiten beginnen. „Wir müssen nun schauen, was die Ausschreibungen ergeben. Wir hoffen, dass wir den geplanten Kostenrahmen halten können“, erklärte Radeck. In der Diskussion ist zudem eine zusätzliche Landesförderung in Höhe von zwei Millionen Euro. „Diesbezüglich muss aber noch geklärt werden, ob wir diese Förderung für etwaige Kostensteigerungen verwenden dürfen“, berichtete Radeck.

„Wir werden in mehreren Clustern parallel mit den Arbeiten beginnen, um eine möglichst zügige Umsetzung zu realisieren“, erläuterte Klaus-Dieter Berndt aus dem Referat Digitale Infrastruktur der Helmstedter Kreisverwaltung.

Zumindest ein bisschen Hoffnung gibt es für diejenigen, die in der ersten Vermarktungsphase nicht zum Zug gekommen sind. „Es wird ein weiteres Markterkundungsverfahren und eventuell auch weitere Fördermittel geben. Dann könnten sich auch Haushalte aus den Bereichen, die derzeit nicht als unterversorgt gelten, beteiligen“, führte Berndt aus. Und möglicherweise gebe es auch noch eine Sonderförderung für die Gewerbegebiete, die in der ersten Phase nicht berücksichtigt werden konnten.

Trotz des Eigenanteils in Millionenhöhe, den der verschuldete Landkreis stemmen muss, steht der SPD-Landtagsabgeordnete Jörn Domeier dem Vorhaben sehr positiv gegenüber: „Breitbandausbau ist Daseinseinvorsorge. Das Projekt rentiert sich langfristig.“

Domeiers Kollegin Veronika Koch (CDU) bezeichnete das Projekt als „riesigen Entwicklungsschritt“, der ein deutliches Plus an Lebensqualität bringe. „Mein Dank für das bisher Geleistete geht an die Mitarbeiter aus dem Referat Digitale Infrastruktur und an Landrat Gerhard Radeck, der den Bau des Glasfasernetzes maßgeblich vorangetrieben hat“, erklärte Koch.