Stefanie Wilke ist neue Gemeindedirektorin in Danndorf

. Die Gemeinde Danndorf hat mit dem kommenden neuen Jahr auch eine neue Gemeindedirektorin: Stefanie Wilke tritt am 1. Januar die Nachfolge von Henning Glaser an. So hat es der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Der Samtgemeinde Oberamtsrat Glaser...