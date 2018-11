Rat Schöningen verabschiedet Haushalt 2019 einstimmig

Einstimmig verabschiedete der Rat der Stadt Schöningen am Donnerstag in seiner Sitzung den Haushaltsplan für das Jahr 2019. Er weist einen Fehlbetrag von rund 1,28 Millionen Euro aus. In den Entwurfsberatungen war die Stadtverwaltung noch von einem Minus von rund 1,75 Millionen Euro ausgegangen...