Wieder mal volles Haus bei der Lebenshilfe

Mit einer kleinen Feier wurde am Samstag in den Werkstätten der Lebenshilfe in Helmstedt an der Beendorfer Straße der 35. vorweihnachtliche Basar eröffnet. Schon am Morgen bereiteten die Gäste in allen Räumen ein volles Haus und begannen, sich an den zahlreichen Ständen für die Weihnachtszeit...