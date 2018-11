„Roll bei mir ...“: Tan Caglar ist zu Gast in Helmstedt

„Gemeinsam leben, gemeinsam Sport treiben“ – unter diesem Motto findet am 13. Dezember nun schon der 8. Aktionstag des Gymnasiums am Bötschenberg und der Avacon statt. Gast des Abends in der Avacon-Zentrale in Helmstedt wird am 13. Dezember ab 18 Uhr Tan Caglar sein. Es geht um Inklusion, um gelebte Teilhabe, um starke Signale von Menschen, denen Handicaps nur scheinbar Grenzen setzen. Der Vortrag des türkischen Stand-up-Comedian im...