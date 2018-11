Unfall mit zwei leichtverletzten Personen in Helmstedt

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Montag, um 17.30 Uhr in der Memelstraße. Hier übersah ein 54 Jahre alter Mann aus dem Börde Kreis mit seinem Renault Megane in Höhe der Einmündung zur Walbecker Straße einen von rechts kommenden BMW X 5. Eine 59 Jahre alte Frau aus Dortmund saß...