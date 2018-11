Einbrüche in Groß Sisbeck – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Helmstedt sucht Zeugen zu zwei Einbrüchen, die sich am Montagabend, zwischen 18 und 20 Uhr, in Groß Sisbeck ereignet haben. Hier nutzen bisher unbekannte die Täter die kurze Abwesenheit der Hauseigentümer in der Straße An der Masch aus, teilt die Polizei am Dienstag mit. Die Täter...