Da steht ein Baum im Rathaus

Lehre. Die Weihnachtstanne stammt in diesem Jahr aus Flechtorf und kann von Donnerstag an im Rathausfoyer in Lehre bewundert werden.

Auch im Rathaus der Gemeinde Lehre hält nun die Adventszeit Einzug. Am Montag lieferten die Beschäftigten des Bauhofs der Gemeinde die rund fünfeinhalb Meter hohe Tanne an, stellten sie im Rathausfoyer auf und richteten den Baum aus, wie die Gemeinde mitteilt.

Bauhofleiter Frank Schmidt zeigte sich begeistert: „Schön, dass das Bauhofteam den Baum auch in diesem Jahr wieder sicher transportiert und aufgestellt hat.“

Der Baum stammt in diesem Jahr aus der Ortschaft Flechtorf. Gespendet hat ihn Eberhard Jockwer der sich darüber freut, dass der Baum die Rathausbesucherinnen und -besucher erfreut. Geschmückt wurde der Baum am Mittwoch vom Rathausteam, das dafür in den Vorjahren von den Kindertagesstätten der Gemeinde Lehre mit reichlich Baumschmuck ausgestattet worden war. Vom Donnerstag an kann der geschmückte Baum zu den regulären Öffnungszeiten bewundert werden.

Bauamtsleiter Marco Schulz hält fest: „Ich finde es großartig, dass wir diese Tradition für die Menschen erhalten, die uns im Rathaus besuchen. Auch wir als Rathausteam lassen uns von dieser Stimmung immer gern anstecken.“