Zum ersten Mal gibt es den Brandfloh

Velpke. Die Kinder der Kinderfeuerwehren in der Samtgemeinde Velpke treten gegeneinander an. Im Vordergrund steht der Spaß.

Auch die Jüngsten der Feuerwehr können sich Auszeichnungen verdienen – fast wie die Großen. Das Kinderfeuerwehrabzeichen „Brandfloh“ ist eine Auszeichnung für Mitglieder der Kinderfeuerwehr. Durch den Brandfloh werden die Kinder an Brandschutzerziehung, Sport, Spiel sowie Erste Hilfe an die Feuerwehr herangeführt, wie Mirko Wogatzki, Pressesprecher der Feuerwehren der Samtgemeinde Velpke, in einer Mitteilung schreibt. Dabei stehe der Spaß in der Kinderfeuerwehr im Vordergrund.

Der Brandfloh ist abgestimmt auf die Leistungsfähigkeit der Kinderfeuerwehrmitglieder und soll Motivation und Anerkennung für erworbene Kompetenzen sein. Voraussetzung für die Abnahme ist die mindestens einjährige Mitgliedschaft in der Kinderfeuerwehr sowie ein Mindestalter von 9 Jahren.

Die Abnahme erfolgte erstmalig für die Kinderfeuerwehren in der Samtgemeinde. Sieben Kinder aus Velpke und jeweils drei aus Rümmer und Grafhorst erfüllten die Voraussetzungen für die Abnahme. aufgeregt waren nicht nur die Kinder, auch die Betreuer fieberten mit. In Gruppen mit jeweils drei Kindern mussten die Aufgaben wie zum Beispiel das Versorgen einer Schürfwunde bei der Ersten Hilfe oder das „Zielspritzen“ mit dem erlaubten feuerwehrtechnischen Gerät bei der Geschicklichkeitsübung erfüllt werden. Insgesamt seien fünf Aufgaben zu erfüllen, um das Abzeichen zu erhalten.

Die Abnahme erfolgte durch die Fachbereichsleiterin Kinderfeuerwehr des Landkreises, Diana Wermuth. Am Ende freuten sich alle über ihren Erfolg. Alle 13 Kinder haben die Abnahme des Brandflohs bestanden. „Es ist sehr deutlich zu erkennen, wie viel und mit welchem Engagement die Kinder für diesen Tag geübt haben“, stellte Mirko Wogatzki fest, der auch Fachbereichsleiter Kinderfeuerwehr der Samtgemeinde Velpke ist und die Abnahme organisiert hatte. Nach der Verleihung des Brandflohs gab es für die Kinder Hot Dogs und Getränke.

Ein Dankeschön richtete Wogatzki an die Velpker Feuerwehrleute für die Ausrichtung der Abnahme sowie an die Posten der einzelnen Aufgaben.