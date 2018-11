Standortwechsel für die Klärschlammverbrennung

Die neue Anlage von Energy From Waste (EEW) auf dem Buschhaus-Gelände soll nicht weit entfernt von der bisher vorgesehenen Fläche errichtet werden. „Der Genehmigungsantrag beim Gewerbeaufsichtsamt muss wegen der räumlichen Verlagerung allerdings noch einmal neu gestellt werden“, informierte am Mittwoch Rüdiger Bösing, Kaufmännischer Leiter Nord-Ost von EEW.

Den damit verbundenen Zeitverlust von etwa sechs Monaten wolle man durch das Vorziehen anderer Maßnahmen ausgleichen, sagte Bösing. „Es bleibt unser Ziel, die neue Verbrennungslinie Mitte 2021 in Betrieb zu nehmen.“ Ein großes Fragezeichen angesichts der allgemeinen Baukonjunktur sei, wie und wann Baufirmen zur Verfügung stünden.

Neuer Standort für die 40 Millionen Euro teure Anlage soll der alte Schlackeplatz von EEW sein, der etwas näher an der bestehenden Müllverbrennungsanlage liegt. Während sich das ursprünglich vorgesehene Areal auf dem Gelände der Helmstedter Revier GmbH (HSR) befindet, gehört der Schlackeplatz zum Grundstück von EEW. „Da der Platz bereits genutzt wird, dürfte das Genehmigungsverfahren etwas weniger aufwendig sein“, vermutete Bösing.

Im Untergrund des ursprünglich geplanten Standortes befinde sich eine alte Kieskuhle, berichtete HSR-Geschäftsführer Lutz Strumpf. „Bei Recherchen in unserem Archiv sind wir auf Pläne aus den 60er Jahren gestoßen, die diese Kuhle erwähnen“, sagte Strumpf. Diese Kuhle sei wohl verfüllt beziehungsweise aufgeschüttet worden. In jedem Fall biete das Areal damit im Untergrund weniger Standfestigkeit für die neue Verbrennungsanlage als zunächst angenommen. Selbst mit Pfahlgründungen würde sich eine Standsicherheit nicht vollständig gewährleisten lassen, begründete Bösing die EEW-Entscheidung, Unwägbarkeiten zu vermeiden und einen Alternativstandort zu wählen.

Mit Blick auf die skeptische oder gar ablehnende Haltung, die es in Teilen der Bevölkerung – vor allem in der Nachbarschaft zu Buschhaus – gegenüber der geplanten Klärschlammverbrennung in großem Stil gibt, sagte Bösing, dass er jederzeit bereit sei zu Informationsgesprächen. Zu den Befürchtungen bezüglich einer Geruchsbelästigung durch den angelieferten Schlamm merkte Bösing an, dass die Lastwagen zunächst in eine Schleuse fahren würden, in der Unterdruck herrsche. Erst dort werde man die Fahrzeuge öffnen, die Luft werde abgesaugt. Auch im sich anschließenden Abfallbunker werde so verfahren, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden.

Strumpf und Bösing gingen bei dem Pressetermin am Mittwoch auch allgemein auf die Zukunft des Buschhaus-Industriegeländes ein, das für die Neuansiedlung von Firmen im ehemaligen Braunkohlerevier genutzt werden soll. Die von EEW durch die Abfallverbrennung produzierte Wärme und Energie seien wichtige Faktoren für die künftige Nutzung der Industrieflächen und deren Vermarktung, meinte HSR-Geschäftsführer Strumpf. Große Gewächshäuser zum Beispiel könnten sich beheizen lassen. Auch das Recycling von Autobatterien sei denkbar am Standort Buschhaus. „Entscheidend ist, dass jetzt alle Beteiligten, zu denen der Landkreis und das Regionalmanagement für das Helmstedter Revier gehören, eng zusammenarbeiten“, sagte Strumpf. „Die vorhandene Infrastruktur auf dem Buschhaus-Gelände halten EEW und HSR am Laufen.“

Die verkehrliche Anbindung, vor allem per Schiene, müsse mit Hilfe der Politik weiter verbessert werden, findet Strumpf. „Dass Züge von Buschhaus aus nicht direkt den VW-Standort Wolfsburg ansteuern können, ist nicht befriedigend“, meinte der HSR-Geschäftsführer.