Mariental-Horst: Heckenbrand dank Anwohner schnell gelöscht

Die Einsatzkräfte der Samtgemeindefeuerwehr Grasleben sind am Mittwochabend zu einem Heckenbrand in Mariental-Horst gerufen worden.

Mariental-Horst. Die Einsatzkräfte Mariental und Grasleben rücken am Mittwochabend zu einem Einsatz aus. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Einsatz für die Feuerwehr der Samtgemeinde Grasleben am Mittwochabend: Aus bislang noch ungeklärter Ursache hat eine Hecke im Garten in Mariental-Horst Feuer gefangen. Das berichtet die Samtgemeindefeuerwehr am Abend.

Anwohner bekämpfen Feuer

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand mittels eines C-Rohres schnell im Griff. Anwohner hatte das Feuer vor Eintreffen der Brandbekämpfer bereits mit Feuerlöschern bekämpft. Die Brandstelle wurde abschließend mit einer Wärmebildkamera überprüft.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Mariental und Grasleben mit 22 Kameraden. pop