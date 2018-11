Spektakulärer Fund in Frellstedt

Damit hat wohl niemand gerechnet. Bei den Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Frellstedt sind die Bauarbeiter in geschätzt etwa zwei Metern Tiefe auf eine historische Straße gestoßen. Sie besteht in erster Linie aus Holzstämmen, Holzbohlen, die aber offenbar in ein Steinpflaster eingefasst waren....