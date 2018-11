Nach „The Voice“-Aus: Das sind Fabian Riaz’ Pläne

“Ich geh in die Sing-Offs mit der Unverkennbarkeit und das ist Samuel“ – diese Worte bedeuteten am Donnerstagabend das Aus für den Schöninger Fabian Riaz bei der Castingshow „The Voice of Germany“. Mit dem Lied „Still“ von Jupiter Jones trat der 30-Jährige in der zweiten Runde der Talentshow, den...